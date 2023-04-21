Два жителя Петрозаводска пострадали от действий неизвестных людей, позвонивших по телефону

В полиции расследуют очередные случаи мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка из Петрозаводска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам 63-летней женщины, неизвестные позвонили ей и, представившись сотрудниками банка, испугали, что кто-то берет на нее кредит. От женщины потребовалось пройти по предложенной ссылке и указать все реквизиты имеющихся у нее карт. Петрозаводчанка сделала это и немедленно лишилась 160 тысяч рублей.

Связался с мошенниками и 54-летний житель Карельской столицы. Он заказал через сайт запчасти для автомобиля и, связавшись с продавцом, перевел в счет оплаты 8 тысяч рублей. Ни запчастей, ни продавца он больше не видел.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, по заявлениям потерпевших проводятся проверки.