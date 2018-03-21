Два зубчика чеснока - долгожительница из Карелии рассказала о своем питании

Недавно отметившая свое 90-летие жительница Петрозаводска Вера Фомина рассказала, что много есть вредно.

"В девятом часу утра я завтракаю овсяной кашей на воде, обычно с яблочным пюре, - поделилась Вера Ивановна. – Кушаю также бутерброд из черного хлеба с сыром либо красной рыбкой, и пью стакан чая, куда кладу две чайные ложки песочка. В половине второго обедаю маленькой тарелочкой супа с мясом: говядиной, курицей либо индейкой. С кусочком также черного хлеба с супом обычно съедаю зубчик-два чеснока. Перед обедом иногда могу скушать пару кусочков селедки, которую тоже очень люблю, как и черный хлебушек".

"Второго в обед не ем, уже не хочу, но выпиваю стакан томатного сока. Ужинаю обычно в пять часов, когда с работы приходит зять Игорь", - отметила она.

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