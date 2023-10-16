Двадцать семь огнеборцев тушили ночью пожар в жилом доме в Петрозаводске

Пожарные спасли из горящего дома одного человека, эвакуировали четырех.

О ночном пожаре в жилом доме на Ключевой рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.

Так, ночью во вторник, 17 октября, в 02.05 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном многоквартирном доме №18-б на улице Ключевой. Через 5 минут пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска были на месте происшествия.

Для ликвидации пожара привлекались 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Через 25 минут огнеборцы справились с огнем - пожар был потушен.

Пожар повредил кровлю и второй этаж здания площадью 120 квадратных метров.

Был спасен один человек, четырех эвакуировали. Погибших нет.

Причины пожара, виновные и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работали также спецслужбы - горгаз, электросети, водоканал, полици, медики.