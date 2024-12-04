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Дважды вытащили с того света, но все равно не спасли: карельские поисковики сообщили о смерти бабушки с деменцией

Новости. Общество
21:59, 07 Декабря 2024
фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия / VK

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Волонтеры рассказали историю, в которой спасатели сделали все возможное, но реальность оказалось безжалостной.

В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии рассказали историю, в которой  спасатели сделали все возможное, но реальность оказалось безжалостной.

Пропала бабушка с деменцией. 87 лет. Ушла из дома в одних тапочках и хлопчатобумажном халатике. На улице сугробы, падает снег, скользко. К сожалению, люди с деменцией не могут оценить окружающие условия, они дезориентированы.
Исчезновение бабушки родственники заметили около 18.30 и начали поиск своими силами, привлекая в помощники соседей и друзей. Ранее она уже пропадала, но ее всегда находили целой и невредимой. В этот раз, когда самостоятельные поиски результата не принесли, кто-то подсказал, что можно обратиться в поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Рассказывает старший информационный координатор отряда «ЛизаАлерт» в Карелии — Юлия (позывной «Онега»):

В 22.45 поступила заявка на нашу горячую линию и сразу была взята в работу. Все по четкому строгому алгоритму. Бабушка пропала в Питкяранском районе, ехать до него из Петрозаводска — самого крупного города Карелии и места, где живут большинство добровольцев отряда — несколько часов. На счету каждая минута. Просим помощи у дружественного поискового отряда «Длинный Берег», они базируются ближе. Ребята моментально реагируют и выезжают на место пропажи.
Экипажи ДПСО «ЛизаАлерт» (поисковые группы на автомобиле) оперативно собираются и спешат на место из Петрозаводска.
Снег. Темнота. Целая ночь поисков.
В 5.07 — входящий звонок от поисковика Сергея (позывной «Благодар»): «Нашли! Жива! Состояние критическое, ждем скорую».
Звонок заявителю, в ЦУКС, МВД, оповещение коллег из «Длинного берега».
Затаив дыхание, ждем.
«Бабушка передана медикам, выезжаем домой», — сообщение в чате поиска от добровольца Бориса (позывной «Батя»).

И кажется, что все, наша работа закончена. Можно выдохнуть: нашли, успели, передали медицинским работникам…

Вдруг звонок от Светланы — коллеги из ПСО «Длинный Берег»: «Возвращайтесь! Сердце встало. Фельдшер не справляется».

Возвращаем экипажи. Получаем редкие сообщения…
«Качают» (делают сердечно-легочную реанимацию).
«Дышит!»
«Снова качают».
«Дышит!»
Все происходит стремительно, считанные минуты, но кажется, что между сообщениями проходят часы.

Сообщение от наших поисковиков: «Приехала реанимационная бригада, мы больше не нужны, выезжаем домой».
И через некоторое время вдогонку короткое сообщение от Светланы («Длинный Берег»):
«Погибла…»

Ежегодно на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» поступает огромное количество заявок на поиск людей с деменцией. Около 60% завершаются статусом «Найден. Жив», 28% «Найден. Погиб», 12% — не найдены. Получается, что 40% бабушек и дедушек умерли в одиночестве от гипотермии (переохлаждения) и обезвоживания.

Мы сделали все, что от нас зависело, и все равно не смогли ее спасти. Но наша бабушка последние минуты своей жизни была в тепле и видела заботливые глаза поисковиков и медицинских работников, которые искренне и яростно боролись за нее.

Помните, при исчезновении любого человека, но особенно ребенка или пожилого человека с деменцией, важна каждая минута!

Лучше потом остановить поиск, если ваш близкий самостоятельно вернется домой, чем упустить драгоценное время.

Берегите себя и своих близких

— написали в сообществе.

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