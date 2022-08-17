DVD-плеер и видеокамеру украл житель Карелии из пустующей квартиры

В Суоярви сотрудники уголовного розыска раскрыли квартирную кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвскому району поступило заявление от жительницы города, в квартиру которой забрался неизвестный.

Некоторое время назад женщина сменила место жительства, но часть вещей оставила в старой квартире. Когда же она вернулась за ними, то обнаружила, что замок на входной двери сломан, а на месте отсутствуют микроволновая печь, мультиварка, DVD-плеер и видеокамера общей стоимостью около 8 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что кражу совершил 32-летний сосед потерпевшей. Мужчина знал об ее отъезде и, воспользовавшись ее отъездом, забрался в пустующий дом. Микроволновую печь он оставил себе, а остальное продал. В настоящее время вся техника найдена.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до 6 лет лишения свободы.