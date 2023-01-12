Две аварии подряд случились на кольцевом перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля ушли в неуправляемый занос и вылетели с дороги.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео с верхнего Чапаевского кольца в Петрозаводске. Вечером 12 января там с разницей в минуту произошли 2 аварии.
Вначале в 23.05 на середину круга вылетел автомобиль, следовавший по Лесному проспекту со стороны выезда из города. А уже в 23.06 туда же вылетел автомобиль, двигавшийся со стороны Древлянки.
Информации о пострадавших в авариях не поступало. Инциденты попали на камеру внешнего видеонаблюдения компании «Ситилинк».
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