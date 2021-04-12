Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мертвого мужчину нашли в затопленном доме в Карелии
Сегодня 09:53
Девушка-боец показала фото с занятий йогой в бикини
12.04.2021 23:30
Два новых претендента вступили в борьбу за кресло сити-менеджера Петрозаводска 5
Сегодня 10:14
Глава Минздрава Карелии рассказал о заболевших после прививки от коронавируса 4
Сегодня 12:49
Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым
12.04.2021 21:30
Реставрация по цене каркасного дома
Новое
Сегодня 16:15
Ученик прочел стихотворение Есенина с матом и получил "четыре" 5
12.04.2021 22:00

Две аварии произошли утром на кольцевых перекрестках Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:43, 13 Апреля 2021
фото: коллаж © кадр из видео
Загрузка...

Утром 13 апреля петрозаводские автомобилисты вновь таранили друг друга на кольцевых перекрестках карельской столицы.

Сначала в 9:34 утра на кукковском кольце столкнулись два автомобиля, поворачивавшие на Карельский проспект в сторону Древлянки. Первая машина затормозила перед пешеходным переходом, пропуская идущего по нему человека, а вторая, следующая за ней, не выдержала необходимую дистанцию и врезалась в первую сзади.

А примерно в 12 часов дня автомобили не поделили дорогу уже на верхнем чапаевском кольце. Водитель одного из автомобилей с внутреннего радиуса пытался свернуть в сторону Университетского городка, а другой автомобиль в это время по внешнему радиусу продолжал движение по кольцу. В результате машины не смогли избежать аварии.

Дорожные происшествия сняты камерами видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо». Ролики размещены в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:17
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15
А уголек-то коптит 2
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 15
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»