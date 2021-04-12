Две аварии произошли утром на кольцевых перекрестках Петрозаводска (ВИДЕО)

Утром 13 апреля петрозаводские автомобилисты вновь таранили друг друга на кольцевых перекрестках карельской столицы.

Сначала в 9:34 утра на кукковском кольце столкнулись два автомобиля, поворачивавшие на Карельский проспект в сторону Древлянки. Первая машина затормозила перед пешеходным переходом, пропуская идущего по нему человека, а вторая, следующая за ней, не выдержала необходимую дистанцию и врезалась в первую сзади.





А примерно в 12 часов дня автомобили не поделили дорогу уже на верхнем чапаевском кольце. Водитель одного из автомобилей с внутреннего радиуса пытался свернуть в сторону Университетского городка, а другой автомобиль в это время по внешнему радиусу продолжал движение по кольцу. В результате машины не смогли избежать аварии.





Дорожные происшествия сняты камерами видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо». Ролики размещены в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».