Две аварии за полчаса произошло на одном перекрестке в городе горняков Карелии

Через полчаса после ДТП с подростком в Костомукше жестко столкнулись два автомобиля.

Две аварии за полчаса произошли в понедельник, 2 декабря, на перекрестке улиц Интернациональная и Октябрьская в Костомукше.

Через некоторое время после того, как неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе подростка, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.

Судя по видео с камеры наблюдения компании «Ситилинк», в 18.52 одна легковушка выезжала с улицы Октябрьская на Интернациональную и не пропустила вторую машину, двигавшуюся по Интернациональной прямо.

От удара одну машину на скорости развернуло вокруг своей оси. Оба автомобиля получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, на том же перекрестке в 18.24 неизвестный водитель сбил переходившего дорогу подростка. Школьник едва успел отскочить и, тем не менее, получил травмы. Личность лихача устанавливается.