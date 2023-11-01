Две автоледи пострадали в ДТП на скользкой дороге под Петрозаводском

Утром 2 ноября в Прионежье не поделили дорогу две иномарки под управлением двух женщин.
В среду, 2 ноября, в 08.30, на дороге недалеко от Ужесельги 47-летняя женщина за рулем Kia Rio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
Произошло столкновение с Toyota под управлением 38-летней жительницы села Деревянное.
Обе женщины травмированы, по факту ДТП проводится проверка, рассказали в карельской Госавтоинспекции со ссылкой на предварительные данные.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание