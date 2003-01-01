Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

Деревянные постройки вспыхнули

В карельском поселке Сяпся ночью произошел сильный пожар. Информация о возгорании поступила в службу спасения в 2:30 ночи.

Как сообщили в Госкомитете по безопасности, горели две бани. На место происшествия выехали пожарные расчеты из поселков Эссойла и Чалны. Спасатели установили, что огонь угрожал соседнему жилому дому. Пожарным удалось предотвратить распространение огня и полностью ликвидировать возгорание к 04:15 утра.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

