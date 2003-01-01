Две бани и сарай горели в Прионежском районе

Возгорание произошло в СНТ «Луч» сегодня ночью.

Как рассказали в телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности, вчера около 20:40 поступило сообщение о пожаре в местечке Лучевое-2, СНТ «Луч» по улице Мичуринская.

В 20:47 к месту происшествия выехало подразделение ПЧ-47 по охране пос. Мелиоративный, 3 АЦ, 12 человек личного состава.

По прибытию на место в 21:15 выяснилось, что открытым пламенем по всей площади горят две бани и хоз. постройка. Площадь пожара 60 кв. м. Созданы три звена ГДЗС. На тушение подано три ствола Б от АЦ.

Пожар и его последствия ликвидировали в 2:23. Пострадавших нет.