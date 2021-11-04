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Две беременные женщины в Карелии находятся в палате интенсивной терапии в «красной зоне» (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:43, 04 Ноября 2021
фото: скриншот из видео

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По словам главврача Республиканского перинатального центра, новые штаммы коронавируса не щадят беременных – отмечаются тяжелые случаи.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня вместе со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение главного врача Республиканского перинатального центра Евгения Тучина.

Евгений Тучин обратился ко всем из «красной зоны» — бывшего родильного дома им. Гуткина, где сегодня оказывается помощь хирургическим больным, а также беременным женщинам, роженицам и гинекологическим пациенткам.

В своей речи Главврач перинатального центра отметил, что полтора года назад коронавирус «щадил» беременных — болезнь протекала не так тяжело.

«Однако на сегодняшний день вирус мутировал, с третьей-четвертой волны отмечаются тяжелые случаи у беременных женщин и родильниц», — констатировал Евгений Тучин.

Сегодня, по его словам, в отделении находятся 10 беременных женщин. У всех есть поражения легких различной степени.

При этом две беременные женщины находятся в палате интенсивной терапии, получая необходимый кислород.

Главный врач Республиканского перинатального центра обратился ко всем, планирующим беременность, и убедительно попросил их рассмотреть вопрос о прививках.

Кроме того, Евгений Тучин напомнил, что в России официально разрешена вакцинация с 22 недель беременности. В группе риска — женщины с избыточным весом, повышенным артериальным давлением и хроническими заболеваниями. Этим категориям необходимо особенно внимательно подойти к вопросу о вакцинировании.

ГамКовидВак, по словам специалиста, — препарат, разрешенный к использованию у беременных женщин с 22 недель беременности. Кроме того, отсутствуют противопоказания у кормящих женщин.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 298 человек, зарегистрировано 5 смертей, выздоровели 278 пациентов.

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