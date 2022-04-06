Две бутылки итальянского вермута привлекли двух молодых людей в гипермаркете Петрозаводска

Нарушители попытались пронести товар мимо кассы, сообщили в Росгвардии Карелии.

Сотрудники Росгвардии прибыли в один из гипермаркетов Петрозаводска — охранники объяснили, что двое неизвестных попались на попытке кражи.

Росгвардейцы установили, что товар мимо кассы попытались пронести два молодых человека, 25 и 27 лет. Добычей нарушителей стали две бутылки итальянского вермута общей стоимостью около 3 тысяч рублей.

В Кеми же сотрудники вневедомственной охраны дважды выезжали в один и тот же сетевой магазин на площади Кирова. Вначале они задержали 56-летнего нарушителя, во втором случае — несовершеннолетнего.

Росгвардейцы передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.