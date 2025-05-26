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Две девочки погибли при обрушении бетонной плиты на заброшенной ферме в Ленобласти

Новости. Происшествия
18:15, 01 Июня 2025
фото: © скрин с видео Следкома Ленобласти

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Обстоятельства несчастного случая удалось восстановить, благодаря видеозаписи, которую они же и сняли.

Несчастный случай произошел накануне, 31 мая, около 17 часов в бывшем сельскохозяйственном предприятии в деревне Терпилицы Волосовского района Ленинградской области. Под обрушившимися бетонными плитами погибли две девочки - 11 и 12 лет.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Назначены необходимые экспертизы.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась запись с камер телефона одной из девочек. Судя по кадрам, одна из стен в заброшенном помещении была практически полностью разрушена, она стояла вроде подпорки. Девочки по непонятным причинам решили разурашить эту подпорку, стоя рядом с ней. Происходящее они снимали на телефон. Поэтому и попал на камеру момент их гибели. После того, как им удается разрушить, стенка, потолочная плита падает прямо на них. 

Спасатели прибыли в Терпилицы так быстро, как могли, однако девочки уже были мертвы.

В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также действиям районной администрации.

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