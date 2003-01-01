Две девушки на самокате сбили пешехода в Петрозаводске и скрылись

Полиция ведет поиск двух девушек, сбивших прохожую на тротуаре в Петрозаводске.
Инцидент произошел 10 сентября в 08.05 в районе дома 19 по улице Луначарского, рассказали в Госавтоинспекции города. По данным ведомства, девушки, управляющие электросамокатом, сбили пешехода. После чего скрылись.
— В результате происшествия 36-летняя пешеход получила травмы, — говорится в сообщении.
В ведомстве выложили видео ДТП.
Видно, что девушки, сбив пешехода с ног, поехали дальше и даже не обернулись.
Всех, кто располагает информацией о данном происшествии просят связаться с Госавтоинспекцией по телефону 715-900, 715-913 (с 09:00 до 18:00).