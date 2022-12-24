Две дорогие иномарки и фургон столкнулись перед «зеброй» в Петрозаводске (ВИДЕО)

В воскресенье, 25 декабря, на набережной Варкауса в Петрозаводске не поделили дорогу три автомобиля.
В воскресенье, 25 декабря, в 12.23 у дома №22 по набережной Варкауса столкнулись Mercedes-Benz, Range Rover Evoque и фургон.
Перед пешеходным переходом кроссовер и фургон остановились, чтобы пропустить пешеходов.
Двигающийся следом Mercedes не смог вовремя остановиться и врезался них сзади, говорится в сообщении паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Машины получили повреждения. ДТП попало в объектив камеры компании «Ситилинк».
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