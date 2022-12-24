Две дорогие иномарки и фургон столкнулись перед «зеброй» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Перед пешеходным переходом кроссовер и фургон остановились, чтобы пропустить пешеходов.

Двигающийся следом Mercedes не смог вовремя остановиться и врезался них сзади, говорится в сообщении паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Машины получили повреждения. ДТП попало в объектив камеры компании «Ситилинк».