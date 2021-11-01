Две дорогие иномарки разбились в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На площади Гагарина в Петрозаводске столкнулись два автомобиля, один из которых пытался проскочить на красный.
В минувшее воскресенье, 31 октября, в 18.57 на площади Гагарина столкнулись Chevrolet Camaro и BMW.
Столкновение произошло, когда автомобиль BMW пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, а Chevrolet Camaro уже стартовал.
В результате аварии машины получили механические повреждения.
Видео ДТП Никиты Тырлова опубликовано в комментариях в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Комментарии