Две иномарки разбились на подъезде к Петрозаводску

Двое человек были травмированы после выезда одной из машин на «встречку».
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 16 января, в районе 7 утра недалеко от Петрозаводска произошла авария.
На 6 километре автодороги «Подъезд к Петрозаводску» в Прионежском районе столкнулись две иномарки, Hyundai Solaris и Honda Accord.
По предварительной информации, 64-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь в сторону Петрозаводска, выехал на встречную полосу. В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир Hyundai. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание