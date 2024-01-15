Две иномарки разбились на подъезде к Петрозаводску

Двое человек были травмированы после выезда одной из машин на «встречку».

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 16 января, в районе 7 утра недалеко от Петрозаводска произошла авария.

На 6 километре автодороги «Подъезд к Петрозаводску» в Прионежском районе столкнулись две иномарки, Hyundai Solaris и Honda Accord.

По предварительной информации, 64-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь в сторону Петрозаводска, выехал на встречную полосу. В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир Hyundai. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.