Стали известны подробности ночной аварии, произошедшей на Первомайском проспекте в столице Карелии.

22 ноября в 00:35 в районе дома № 23 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске столкнулись автомобили Škoda и Ford, сообщили в Госавтоинспекции по городу.

— 34-летний водитель Škoda выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении. После столкновения Ford откинуло на припаркованный автомобиль Hyundai, — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водители обеих иномарок получили травмы. Однако стоит отметить, что по информации МЧС, опубликованной в минувшие выходные, среди пострадавших в аварии значился ещё один человек. Как объяснили «Столице на Онего» в пресс-службе ГАИ по карельской столице, в ведомствах по-разному ведётся учёт граждан, получивших телесные повреждения.

— Вероятнее всего, человеку была оказана помощь на месте, — прокомментировали ситуацию в дорожной полиции.

