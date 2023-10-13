Две иномарки сошлись в ДТП на Ключевой в Петрозаводске

Утром 16 октября на пересечении улицы Антонова и Корабелов не поделили дорогу две легковушки.

В понедельник, 16 числа, в 08.34, на Антонова-Корабелов столкнулись две иномарки. Об этом рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».



О пострадавших пока информации нет. Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, как медики работали на месте утреннего ДТП в центре Петрозаводска.