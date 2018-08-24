Две иномарки столкнулись на трассе "Кола" в Карелии

KIA Sportage и минивэн Opel Zafira столкнулись в Пряжинском районе Карелии на 396 км трассы "Кола" за Матросами.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", столкновение произошло 24 августа в 12 часов на извилистом участке автодороги.

По предварительной информации, лобовое столкновение произошло, когда один из участников ДТП совершал маневр обгона.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель KIA