Две иномарки столкнулись возле Чапаевского путепровода в Петрозаводске

Автомобили не поделили одну из полос движения и врезались друг в друга.
Сегодня в районе Чапаевского путепровода в столице Карелии столкнулись две иномарки, сообщили в МВД республики. Транспортные средства двигались в попутном направлении.
— По предварительной информации, автомобилем «Ford» управлял водитель 2006 года рождения. За рулем «Hyundai» находился гражданин 1960 года рождения, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии 65-летний мужчина получил различные травмы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.
