Две иномарки жестко столкнулись на опасном перекрестке Петрозаводска

Утром 29 сентября две легковушки не смогли разъехаться на Ключевой.

Как сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 29 сентября, в 11.02, на пересечении улиц Онежской флотилии и Ключевой не поделили дорогу две легковушки.



Момент жесткого ДТП запечатлела камера компании Sampo.ru.



Напомним, в последний день лета на этом перекрестке легковушка влетела в стоящий автомобиль.