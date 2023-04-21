Две юные девушки и подросток пострадали в аварии на севере Карелии (ФОТО)

Машина с молодыми людьми перевернулась в Сегежском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Сегежском районе около часа ночи на 3 км автодороги «Подъезд к станции Надвоицы» произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, врезалась в дерево и перевернулась на крышу.

В аварии получили травмы две 19 — летние пассажирки и 17 — летний пассажир, все они были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.