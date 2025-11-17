Две карельские школы отмечены знаками качества

Две школы в Петрозаводске отметили за высокие и при этом объективные результаты.
Награждение прошло 14 ноября на всероссийской конференции по оценке качества образования. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о запуске проекта «Знак качества для образовательных организаций».
— Важно называть и отмечать сильные и успешные школы, тех на кого могут равняться коллеги, у кого можно перенимать опыт и эффективные практики организации работы, — заявил руководитель Рособрнадзора.
Знак качества за высокие образовательные результаты получило Петрозаводское президентское кадетское училище. Этот знак присваивается общеобразовательным организациям с высокими и при этом объективными образовательными результатами. Училище вошло в число 310 лучших школ России по этому показателю.
— Знака за высокую культуру оценивания удостоена школа №27 Петрозаводска. Его присваивают общеобразовательным организациям с высокой объективностью оценивания. Высокую оценку по данному направлению получили 969 школ страны, — рассказали в Минобразования Карелии.
Отмечать планируют не только топовые школы больших городов, но и школы, которые в ограниченных социально-экономических условиях показывают хорошие результаты. Отдельно отметят школы, которые демонстрируют объективные результаты и не боятся этого, подытожил Анзор Музаев.
Списки первых школ — обладателей почетных номинаций уже размещены на сайте Федерального института оценки качества образования. Почетные знаки эти школы смогут разместить на своих сайтах.
