Две карельских компании вошли в топ лучших работодателей России

На российской онлайн-платформе рекрутинга hh.ru опубликовали список лучших работодателей 2025 года.
Интернет-провайдер «Ситилинк» и спа-отель «Карелия» попали в Рейтинг лучших компаний России с численностью персонала от 101 до 250 человек, заняв 4 и 243 места соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-платформы рекрутинга hh.ru.
Первые три места в рейтинге небольших компаний заняли организации из Москвы — «Афиша», «Кросс технолоджис» и «СберМобайл». Всего в этой категории приняли участие 600 работодателей.
— Оценка компании, на основании которой она получает место в Рейтинге, складывается из результатов четырёх исследований: анкетирование HR-специалистов, опрос eNPS текущих сотрудников, отзывы бывших сотрудников и голосование соискателей hh.ru. В 2025 году (…) число сотрудников, принявших участие в опросе eNPS, за год выросло на 10% — до 421 тысяч. Отзывы на компании оставили 129 тысяч бывших сотрудников, — рассказали там.
Лидирующими отраслями, к которым относятся 23% участников Рейтинга, стали ИТ, оптовые продажи, дистрибуция и непродуктовая розница. География Рейтинга охватила 8 федеральных округов и 69 субъектов, причем доля региональных компаний увеличилась на 5%.