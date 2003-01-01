Две команды из Карелии вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Полуфинал в Санкт-Петербурге продолжался четыре дня.

Победителями полуфинала Северо-Западного федерального округа конкурса «Это у нас семейное» стали 53 семейные команды из 11 регионов СЗФО, в том числе две — из Карелии, сообщили в пресс-службе Правительства республики. Теперь они смогут побороться за главные призы конкурса — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

В очном мероприятии принимали участие 272 семейные команды из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Победителями полуфинала от Карелии стали Тимофеевы, Горовые из Вилги и Поросозеро и Токаревы из Петрозаводска. Теперь они отправятся на финал конкурса «Это у нас семейное», который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля в Москве, а после него смогут отправиться в семейные путешествия по России.

В команде Тимофеевых, Горовых пять участников. Семья представляет собой союз двух древних родов, ее объединяет любовь к труду, музыке, спорту и сильные семейные традиции. В семье строителей Токаревых из Петрозаводска воспитываются пятеро детей. Семья любит собираться вместе в доме дедушки, вместе что-то мастерить, обучая младших членов семьи азам профессии строителя.

