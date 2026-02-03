Две квартиры загорелись в доме на севере Карелии

В Кемском районе произошел пожар в жилом доме.
Сегодня, 3 февраля, в 16:39 в населенном пункте «14 км дороги Кемь — Калевала» в Кемском районе произошло возгорание двух квартир, расположенных друг над другом. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место пожара выехали пятеро спасателей на двух автоцистернах. По прибытии выяснилось, что жильцы дома смогли самостоятельно локализовать очаг возгорания при помощи подручных средств.
— В результате пожара в квартире на первом этаже повреждена кухня на площади 3 кв. м. В квартире на втором этаже повреждена кухня на площади 4 кв. м. Дополнительно привлекались электрики, — рассказали в ведомстве.
Пострадавших нет.
Ранее мы писали, что на улице Зеленой в поселке Чална Пряжинского района произошло возгорание пристройки частного дома, в которой находился человек. Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Жильцу удалось самостоятельно эвакуироваться на улицу.