«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30 Статьи
Обществоведение
Журналисту и писателю Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет
02 февраля, 19:00 Статьи
Без политики
«Здесь звенящая тишина»: народные артисты цирка Юрий Дуров и Сарват Бегбуди рыбачат в Карелии
02 февраля, 13:17 Статьи
Две квартиры загорелись в доме на севере Карелии
03 февраля, 23:39 Происшествия
Поделиться

В Кемском районе произошел пожар в жилом доме.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

Сегодня, 3 февраля, в 16:39 в населенном пункте «14 км дороги Кемь — Калевала» в Кемском районе произошло возгорание двух квартир, расположенных друг над другом. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место пожара выехали пятеро спасателей на двух автоцистернах. По прибытии выяснилось, что жильцы дома смогли самостоятельно локализовать очаг возгорания при помощи подручных средств.

— В результате пожара в квартире на первом этаже повреждена кухня на площади 3 кв. м. В квартире на втором этаже повреждена кухня на площади 4 кв. м. Дополнительно привлекались электрики, — рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на улице Зеленой в поселке Чална Пряжинского района произошло возгорание пристройки частного дома, в которой находился человек. Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Жильцу удалось самостоятельно эвакуироваться на улицу.

 

