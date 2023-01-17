Две «Лады» не смогли разъехаться в поселке Карелии, пострадала пассажирка

ДТП с участием двух автомобилей произошло 23 января в поселке Чупа Лоухского района Карелии.

Об этом сообщили в ГИБДД.

На пересечении улиц Пролетарская и Гористая столкнулись две «Лады». Водитель одной из машин не предоставил преимущество второму участнику движения.

В результате столкновения травмы получила 69-летняя пассажирка.