Две «Лады» не смогли разъехаться в поселке Карелии, пострадала пассажирка

ДТП с участием двух автомобилей произошло 23 января в поселке Чупа Лоухского района Карелии.
Об этом сообщили в ГИБДД.
На пересечении улиц Пролетарская и Гористая столкнулись две «Лады». Водитель одной из машин не предоставил преимущество второму участнику движения.
В результате столкновения травмы получила 69-летняя пассажирка.
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