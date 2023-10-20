Две легковушки не поделили дорогу в центре Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Автомобили столкнулись на одном из перекрестков карельской столицы.

О дорожной аварии стало известно из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Там же появилась видеозапись, на которую попал момент дорожного происшествия.

ДТП произошло в карельской столице в воскресенье, 22 октября, в 11.30.

Там на перекрёстке улиц Анохина и Красной столкнулись два легковых автомобиля. Судя по видео, авто получили механические повреждкения. Обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших в ДТП, выясняются.

Момент столкновения зафиксировала камера уличного видеонаблюдения «Ситилинк».

Ранее мы сообщали о том, что иномарку отбросило на пешеходный переход после ДТП в центре Петрозаводска.