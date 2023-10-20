Две легковушки не поделили дорогу в центре Петрозаводска

Автомобили столкнулись на одном из перекрестков карельской столицы.
О дорожной аварии стало известно из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Там же появилась видеозапись, на которую попал момент дорожного происшествия.
ДТП произошло в карельской столице в воскресенье, 22 октября, в 11.30.
Там на перекрёстке улиц Анохина и Красной столкнулись два легковых автомобиля. Судя по видео, авто получили механические повреждкения. Обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших в ДТП, выясняются.
Момент столкновения зафиксировала камера уличного видеонаблюдения «Ситилинк».
Ранее мы сообщали о том, что иномарку отбросило на пешеходный переход после ДТП в центре Петрозаводска.
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