Две легковушки разбились на кольце на окраине Петрозаводска (ФОТО)

В аварии на Силикатном кольце пострадали два человека.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об аварии, произошедшей вчера, 15 марта, в 17.40 в районе пересечения Суоярвского и Пряжинского шоссе. Там 54-летний водитель автомобиля Ford при съезде с кольца не справился с управлением, и его машина врезалась в автомобиль Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении.
Вероятной причиной ДТП стала неправильно выбранная водителем автомобиля Ford скорость.
В результате происшествия был травмирован 27-летний водитель автомобиля Mitsubishi, и 47-летняя женщина — пассажир автомобиля Ford. Водителю назначено амбулаторное лечение, пассажир госпитализирована.
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