Две легковушки столкнулись на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Авария произошла утром 5 ноября.
В паблике 5 ноября опубликовали ролик от подписчика, на видео было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Горького-Красноармейская в Петрозаводске.
Два легковых авто столкнулись на перекрестке.
Очевидно, один из водителей нарушил правила дорожного движения.
«По Красноармейской очень КРАСНЫЙ был», — прокомментировал один из читателей, намекая на невнимательность или неосторожность участника дорожного движения.
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