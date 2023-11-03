Две легковушки столкнулись на оживленном перекрестке в Петрозаводске

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / скриншот из видео

Авария произошла утром 5 ноября.

В паблике Подслушано у водителей Птз и Карелии 5 ноября опубликовали ролик от подписчика, на видео было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Горького-Красноармейская в Петрозаводске.

Два легковых авто столкнулись на перекрестке.

Очевидно, один из водителей нарушил правила дорожного движения.

«По Красноармейской очень КРАСНЫЙ был», — прокомментировал один из читателей, намекая на невнимательность или неосторожность участника дорожного движения.