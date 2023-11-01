Две легковушки столкнулись на скользкой дороге юга Карелии

Дорожная авария произошла в четверг, 2 ноября в Прионежском районе.

О дорожной аварии сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло в четверг, 2 ноября, в Прионежском районе.

«За Ужесельгой», — уточнили в паблике место аварии.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Об этом написали в сети: «Без пострадавших».

«На дороге гололёд», — предупреждает водителей автор поста.

Ранее мы сообщили подробности смертельного ДТП на выезде из Петрозаводска.