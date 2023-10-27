Две легковушки столкнулись перед пешеходным переходом в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Авария произошла на оживленном проспекте в карельской столице.

Момент дорожной аварии в карельской столице попал на видео.

Видеозапись ДТП появилась в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Так, ДТП произошло в понедельник, 30 октября, в 09.48, на проспекте Александра Невского, в районе перекрёстка с улицей Машезерской на нерегулируемом пешеходном переходе.

Судя по видео, в остановившуюся перед пешеходным переходом легкувушку - автомобиль пропускал пешехода - сзади въехал другой автомобиль.

Обстоятельства дорожной аварии уточняются.





