Две легковушки столкнулись перед пешеходным переходом в Петрозаводске

Авария произошла на оживленном проспекте в карельской столице.
Момент дорожной аварии в карельской столице попал на видео.
Видеозапись ДТП появилась в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Так, ДТП произошло в понедельник, 30 октября, в 09.48, на проспекте Александра Невского, в районе перекрёстка с улицей Машезерской на нерегулируемом пешеходном переходе.
Судя по видео, в остановившуюся перед пешеходным переходом легкувушку - автомобиль пропускал пешехода - сзади въехал другой автомобиль.
Обстоятельства дорожной аварии уточняются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание