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Две легковушки столкнулись в час пик на оживленном перекрестке Петрозаводска

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17:51, 08 Сентября 2023
фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

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В пятницу, 8 сентября, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова столкнулись два легковых авто.

Корреспондент «Столицы на Онего» сфотографировал последствия дорожной аварии на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова. Там столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло приблизительно в 17.15.

В результате аварии автомашины получили механические повреждения. Люди в ДТП не пострадали.

Ранее  в этом же районе на пересечении улицы Маршала Мерецкова и набережной Ла-Рошель произошло групповое ДТП с участием трех автомобилей: Opel, Kia и Daewoo Lanos.

 

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