Две легковушки столкнулись в час пик на оживленном перекрестке Петрозаводска

В пятницу, 8 сентября, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова столкнулись два легковых авто.
Корреспондент «Столицы на Онего» сфотографировал последствия дорожной аварии на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова. Там столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло приблизительно в 17.15.
В результате аварии автомашины получили механические повреждения. Люди в ДТП не пострадали.
Ранее в этом же районе на пересечении улицы Маршала Мерецкова и набережной Ла-Рошель произошло групповое ДТП с участием трех автомобилей: Opel, Kia и Daewoo Lanos.
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