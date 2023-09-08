Две легковушки столкнулись в час пик на оживленном перекрестке Петрозаводска

В пятницу, 8 сентября, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова столкнулись два легковых авто.

Корреспондент «Столицы на Онего» сфотографировал последствия дорожной аварии на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова. Там столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло приблизительно в 17.15.

В результате аварии автомашины получили механические повреждения. Люди в ДТП не пострадали.

Ранее в этом же районе на пересечении улицы Маршала Мерецкова и набережной Ла-Рошель произошло групповое ДТП с участием трех автомобилей: Opel, Kia и Daewoo Lanos.