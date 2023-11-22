Две легковушки столкнулись в центральном районе Петрозаводска

Отмечается, что легковые автомобили двигались по Октябрьскому проспекту во встречных направлениях.

Авария произошла на регулируемом перекрестке, когда один из участников движения совершал левый поворот на улицу Мурманская, в это же время второй водитель двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении.

От столкновения (правым бортом — передней стороной) автомобили получили механические повреждения.