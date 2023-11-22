Две легковушки столкнулись в центральном районе Петрозаводска

Автомобили двигались по Октябрьскому проспекту во встречных направлениях.
В Петрозаводске утром 22 ноября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская, сообщает сайт dtpptz.ru.
Отмечается, что легковые автомобили двигались по Октябрьскому проспекту во встречных направлениях.
Авария произошла на регулируемом перекрестке, когда один из участников движения совершал левый поворот на улицу Мурманская, в это же время второй водитель двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении.
От столкновения (правым бортом — передней стороной) автомобили получили механические повреждения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание