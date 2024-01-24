Две легковушки в преддверии часа пик столкнулись в самом центре Петрозаводска

Днем 26 числа на пересечении улиц Кирова и Свердлова не поделили дорогу два автомобиля.

Как сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 26 января, в 16.06, на перекрестке Кирова-Свердлова в столице Карелии не разошлись две легковушки.



Дорожная авария произошла в преддверии вечернего часа пик.



Момент дорожной аварии запечатлела одна из камер уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».