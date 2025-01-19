Две легковушки жестко превратились в автохлам на дороге в районе Карелии

Водители не справились с управлением на скользкой дороге.

Два легковых автомобиля столкнулись 25 января в 16.24 в Олонце на улице Комсомольской. Информацию об этом опубликовали в паблике ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

На место ДТП выезжали четыря спасателя из олонецкой пожарной части № 35. Специалисты осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторы и обеспечили бесперебойное движение на дороге. К счастью, люди не пострадали. Однако автомобили получили серьезные механические повреждения.

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