Две легковушки жестко превратились в автохлам на дороге в районе Карелии

Водители не справились с управлением на скользкой дороге.
Два легковых автомобиля столкнулись 25 января в 16.24 в Олонце на улице Комсомольской. Информацию об этом опубликовали в паблике .
На место ДТП выезжали четыря спасателя из олонецкой пожарной части № 35. Специалисты осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторы и обеспечили бесперебойное движение на дороге. К счастью, люди не пострадали. Однако автомобили получили серьезные механические повреждения.
Ранее писали о том, что большегруз перевернулся в кювет на трассе в Карелии.
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