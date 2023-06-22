Две легковушки жестко столкнулись на окраине Петрозаводска (ВИДЕО)

Утром 24 июня на Ключевой не поделили дорогу два автомобиля.
В субботу, 24 июня, в 08.38, на улице Ключевая, в районе пересечения с Гвардейской, столкнулись два автомобиля. Об этом говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Один из участников ДТП двигался по улице Гвардейская в прямом направлении, в сторону центра. Второй выезжал с Ключевой по главной дороге.
От встречного столкновения машины получили повреждения. Видео - компания «Ситилинк».
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