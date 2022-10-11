Две машины умудрились столкнуться на ночной и пустынной дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

В ночь на 18 ноября произошло ДТП на улице Калинина в Петрозаводске.

В пятницу, 18 ноября, в 00.41 на улице Калинина в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух легковушек.



Машины двигались по улице Калинина в сторону проспекта Александра Невского.

ДТП произошло перед регулируемым перекрестком. Судя по видео, легковой автомобиль с прицепом сзади врезался в стоящую на светофоре машину.

Причина такого маневра непонятна, сообщили на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.