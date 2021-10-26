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Две машины врезались на главном проспекте Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:05, 26 Октября 2021
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

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Автомобилисты столкнулись в центре карельской столицы.

Авария произошла в понедельник, 25 октября, в 17-47 на пересечении проспекта Ленина и улицы Фридриха Энгельса в Петрозаводске.

Один из автомобилистов двигался по проспекту Ленина. Второй ехал по улице Фридриха Энгельса и остановился на перекрестке, чтобы пропустить транспортный поток. Затем он попытался выехать на проспект, но не заметил двигавшуюся слева машину, после чего произошло ДТП.

Камера компании «Сампо.ру» зафиксировала момент столкновения. Видео размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-10-26 09:03:57
Эффектно. Засыпали дорогу мусором.
Гость
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