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Две многодетные мамы открыли в райцентре Карелии салон с «фитобочкой» и «соляной пещерой»

Новости. Общество
10:29, 12 Февраля 2022
фото: gov.karelia.ru

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В прошлом году 157 мам в республике открыли собственное дело при поддержке органов службы занятости.

В правительстве республики напомнили, что женщины, имеющие несовершеннолетних детей, по распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова с апреля 2020 года имеют право на повышенную сумму финансовой помощи в 250 тыс. руб. после успешной защиты бизнес-плана. С начала этого года в работе находятся 29 бизнес-проектов молодых мам.

Мама троих детей из Олонца Мария Ананьева в 2020 году обратилась за получением финансовой помощи для открытия своего дела. Мария планировала открытие салона по коррекции веса с применением оборудования «фитобочка», различных обертываний для тела и проведением консультаций по правильному питанию. В бизнес-плане, который рассматривала специальная комиссия Агентства занятости населения, была представлена концепция реализации бизнес-идеи. Финансовая помощь в размере 200 тыс. рублей помогла начинающему предпринимателю приобрести оборудование. На эти средства были куплены фитобочка с парогенератором, душевая кабина, кресло-шезлонг, диван, массажный стол и другое оборудование. Бизнес многодетной мамы успешно развивается. Женщина получила поддержку от администрации Олонецкого района на возмещение затрат на аренду в размере 55 тыс. рублей.

Еще одна мама троих детей из Олонца Ольга Родионова обратилась за получением финансовой помощи для открытия своего дела еще в 2019 году и открыла «Соляную пещеру». На 200 тыс. рублей Ольга приобрела аппарат аэрозольтерапии БРИЗ СОЛЬ, соль, кресло-шезлонг и привлекла специалистов для обустройства помещения под галокамеру -  искусственную  соляную пещеру, которая есть во многих лечебницах, клиниках и санаториях. Показаний для нее очень много – галокамера лечит дыхательные заболевания, аллергию, улучшает работу легких, выводит токсины, воюет с вирусами, укрепляет иммунитет. В соляной пещере Ольга проводит сеансы по оздоровлению и релаксации для детей и взрослых. Женщина решила развивать свое дело и получила от Администрации района грант в размере 500 тыс. руб. на организацию массажа аппаратом LPG.

Многодетные мамы работают в одном помещении, что очень удобно для клиентов.

Для получения финансовой помощи и консультаций по поддержке предпринимательской инициативы можно обращаться в Агентства занятости населения по месту жительства. Кроме этого, мамы в декрете могут получить новые профессиональные компетенции по желаемому направлению, в том числе курсы «Начни свой бизнес».

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