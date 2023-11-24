Две мужские куртки стали добычей жителя Петрозаводска

Мужчина пробрался в отдел, когда магазин закрывался, подозреваемого помогла установить видеозапись.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работницы отдела мужской одежды крупного торгового центра. Придя на смену, она увидела, что кто-то повредил роллеты и украл две куртки. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Полицейские изучили запись камеры видеонаблюдения и установили, что к преступлению причастен 33-летний петрозаводчанин. Его местонахождение было установлено, он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что в отдел мужской одежды попал вечером, когда магазин уже закрывался, а систему охраны еще не подключили. Ему удалось выйти незамеченным. Куртки он планировал продать, но не успел.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли похищенное имущество, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.