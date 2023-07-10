Две наездницы на пони распугали горожан на спортивной площадке в Петрозаводске

Жители столицы Карелии пожаловались в полицию на "амазонок".

Жители Петрозаводска обратились в полицию с жалобой на пони и двух юных наездниц, которые распугали горожан.

«Девушки устраивали скачки буквально на территории сквера. Несколько раза мы чуть не попали под копыта, лошадь в прямом смысле неслась на нас», - пишет горожанка в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

Азонки уехали только после того как им пригрозили полицией, но видео осталось у проекта «Жизнь и кошелек».