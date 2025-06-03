Две ночи подряд в центре Петрозаводска перекроют дороги

Администрация города сообщила, что после проведения работ некоторые автобусы изменят свои маршруты.

19 и 20 июня водители столкнутся с ночным ограничениям на центральных улицах Петрозаводска. Дорожники начнут асфальтирование ключевых участков. В указанные дни движение будет полностью запрещено с 19:00 до 06:00 утра. В ночь на 19 июня работы будут проходить на ул. Дзержинского и ул. Андропова (от пр. Ленина до ул. Красной). В ночь на 20 июня на ул. Городской вал (от ул. Куйбышева до ул. Красной).

В связи с работами автобусы № 4, 8,12 изменят маршруты. Припаркованные на этих участках автомобили будут эвакуированы.

Напомним, что ранее в центре Петрозаводска полностью закрыли проезд по улице