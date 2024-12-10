Билко рассказала, какие семьи смогут претендовать на новые госнаграды в Карелии

Награды будут вручать за достойное воспитание и содержание детей в многодетных семьях

Депутаты Заксобрания поддержали 10 декабря инициативу главы Карелии об учреждении ордена «Материнская слава Карелии» и медали «За заслуги в воспитании детей».

Многодетные семьи должны проживать в Карелии не менее десяти последних лет, проявляя заботу о детях, обеспечивая их качественное образование, физическое развитие и духовное воспитание.



По словам зампредседателя парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Ольга Билко, орден «Материнская слава Карелии» учрежден для матерей, которые родили или воспитали семь и более детей. Медалью «За заслуги в воспитании детей» будут награждаться оба или один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали четырех и более детей.



«Очень символично, что новые государственные награды появились в Год семьи. Создать такие награды предложили в марте этого года активистки женского движения в Карелии, чтобы оценить по достоинству нелегкий труд многодетных семей в воспитания детей, настоящих патриотов нашей страны. Воспитать морально, духовно, физически зрелых граждан это серьезный труд, которая должна быть оценена нашим обществом. Мы очень рады, что глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков поддержал нашу инициативу», - сказала зампредседателя парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Ольга Билко.



«Госнаграды будут учитывать в дальнейшем и при назначении звания «Ветерана труда Республики Карелия» и соответствующих выплат к званию. Я думаю, что это хорошая моральная поддержка для наших многодетных семей», - рассказала.



Во время заседания парламентарии отметили, что новые награды станут важным шагом в признании и стимулировании многодетных семей, которые вносят большой вклад в развитие будущих поколений.