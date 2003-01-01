Две новые книги о древнем посёлке Куркиёки представят в Национальном музее Карелии

Презентация двух новых книг, посвящённых истории посёлка Куркиёки, одного из старейших и наиболее значимых поселений региона, состоится 16 октября в Национальном музее Карелии.
Светлана Кочкуркина и Марина Петрова представят книгу «Куркиёки. Археология, история, культура». Это издание обобщает результаты многолетних исследований и написано в научно-популярном формате, что делает его доступным для всех, кто увлекается прошлым Карелии, сообщает официальная группа Национального музея.
В книге Марины Петровой «Корельская земля. Куркиёки. История поселений Кирьяжского Богородицкого погоста от Ореховецкого мира до Петра Великого» рассматривается история поселений Кирьяжского погоста в центральной части Корельской земли, анализируется становление и развитие поселений на протяжении четырех столетий в изменяющихся политических и экономических условиях с XIV века до Ништадтского мирного договора 1721 года.
Начало в 15:00, вход свободный.
