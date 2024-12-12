Две особи с глазами-фонарями угнездились на дереве в одном из районов Петрозаводска

Двух котов, сидящих высоко на дереве, сфотографировала петрозаводчанка.

Два представителя семейства кошачьих — то ли коты, то ли кошки попали в объектив фотокамеры жительницы Петрозаводска.

Снимок живности получился впечатляющим: у пушистых героев фотосессии, которая состоялась рано утром в субботу, 14 декабря, у дома № 9 на улице Сегежской, в темноте ярко светились глаза.

«Раннее утро 14 декабря, -14, мороз. „Птицы“ прилетели. Спасайте своих! Высоко сидят», — обратилась петрозаводчанка к хозяевам питомцев.

Как в сети девушка описала животных, на ветвях дерева пристроились чёрный пушистый и рыжий обычный коты.