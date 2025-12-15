Две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку»

В Карелии за короткий срок зафиксированы два аналогичных случая мошенничества с участием пожилых граждан, отдавшим мошенникам по 900 тысяч рублей «на проверку» и для «декларирования».

Оба эпизода произошли в декабре 2025 года, по ним возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает полиция Карелии.

По данным ведомства, обман строился по классической схеме «проверка сбережений»:

— Сначала жертве звонил неизвестный — якобы из почты, юридической фирмы или службы доставки — с информацией о «подозрительной посылке» или «угрозе мошеннического кредита»;

— Затем разговор переводился на собеседников, выдававших себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга;

— Те убеждали пожилых женщин, что для «подтверждения чистоты» им нужно собрать все наличные сбережения, передать их «курьеру-проверяющему», после чего деньги якобы вернут в течение суток.

В Петрозаводске за деньгами пришла женщина-курьер. В Медвежьегорске — мужчина, представившийся «специалистом по декларированию». Оба беспрепятственно ушли с 900 тысячами рублей от пенсионерок.

Полиция напоминает, что передача средств на проверку или «для декларирования» – одна из многочисленных уловок мошенников. В данной схеме нередко задействованы курьеры аферистов – их пособники.

Правоохранители призывают родственников регулярно беседовать с близкими о схемах обмана.

