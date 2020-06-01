Две подъездные дороги в Карелии перешли в федеральную собственность

С 1 июня подъезды к Беломорску и Кеми в Республике Карелия перешли в федеральную собственность, сообщило ФКУ Упрдор "Кола".

Подъездные дороги к городам Кемь и Беломорск стали частью федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола». Обе дороги начинаются от трассы "Кола" и идут до административных границ городов.

Протяженность подъезда к Кеми — 13 км, подъезда к Беломорску — 35 км. Подъезды к двум карельским городам переданы в оперативное управление подведомственному Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола". После обследования автодорог Управление разработает план по необходимым ремонтным работам.

С сегодняшнего дня все дорожные работы будут проводиться в рамках содержания. Для этого заключен кратковременный контракт с подрядной организацией ООО "Технострой". К середине месяца будет заключен долговременный контракт на содержание двух дорог. В настоящее время проходят конкурсные процедуры.